Shazam kan binnenkort producten herkennen

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een interview met directeur Rich Riley.

"Shazam is al een begrip. We willen het universum van wat je kunt doen met Shazam uitbreiden", zo verklaart Riley. "De bekende blauwe knop op het thuisscherm zal in staat zijn om veel meer te doen."

Door de update zal Shazam bijvoorbeeld in staat zijn om in de supermarkt graansoorten te herkennen, waarna meer informatie over het product wordt getoond. Ook haalt Riley het voorbeeld aan van dvd-hoesjes die kunnen worden herkend, waarna de soundtrack van de film eenvoudig kan worden gekocht.

Om de uitbreiding te realiseren haalde Shazam verschillende investeringen op. Meerdere onbekende investeerders zamelden in januari 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) in, bovenop de 40 miljoen dollar in 2013 van Mexicaanse telecommiljardair Carlos Slim.

Shazam bestaat sinds 1999 en verdiende zijn populariteit door muziek te herkennen met een klik op de smartphone.

De app is beschikbaar in Google Play of de App Store.