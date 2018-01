Vertraging oudere iPhones onderzocht door Amerikaanse Justitie

Daarover berichtte Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden. De Amerikaanse overheid zou informatie bij het bedrijf hebben opgevraagd. Het onderzoek is inmiddels bevestigd door zowel de overheid als Apple.

Het is onderzoek zou nog in het beginstadium zijn. Apple liet tegenover Bloomberg weten dat het bedrijf inderdaad vragen heeft gekregen van de Amerikaanse overheid en daar een antwoord op zal geven.

Vertraagde iPhones

Eind vorig jaar maakte Apple na geruchten bekend dat het oudere iPhones met een verslechterde batterij vertraagt. De processor krijgt dan een lagere topsnelheid, om te voorkomen dat toestellen met zo'n verslechterde batterij bij zware belasting plots uitvallen.

De maatregel werd al begin 2017 voor de iPhone 6S en ouder stilzwijgend aan iOS toegevoegd, sinds eind 2017 werkt de vertraging ook voor de iPhone 7 en 7 Plus met verouderde batterij.

Apple krijgt veel kritiek omdat het de maatregel in eerste instantie heeft verzwegen. Zo is het bedrijf door klanten in verschillende landen aangeklaagd. iPhone-gebruikers kunnen dit hele jaar de accu van hun iPhone voor een verlaagde prijs laten vervangen.

Daarnaast krijgt de aanstaande update van iOS de optie om de vertraging uit te schakelen. Ook zien klanten na die update wat de toestand van hun iPhone-accu is, en of die al zo slecht is dat de vertragende maatregel aan gaat.