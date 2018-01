'Apple Music-baas Jimmy Iovine vertrekt in 2018 bij Apple'

Dat schrijft nieuwsconcern Bloomberg op basis van een anonieme ingewijde.

Volgens de bron is het onwaarschijnlijk dat Iovine bij Apple een andere positie inneemt, zelfs als hij die krijgt aangeboden.

Apple lijfde muziekproducent Iovine in 2014 in door koptelefoonmerk Beats over te nemen. Beats Electronics werd in 2006 opgericht door Iovine en zijn zakenpartner, de rapper en producer Dr. Dre.

Apple kocht Beats vier jaar geleden voor drie miljard dollar. Het techbedrijf zou dat, naast de koptelefoons en de muziekdienst Beats Music, ook doen om Dr. Dre en Iovine binnen te halen.

De twee zouden door hun netwerk in de muziekindustrie onder meer waardevol zijn voor iTunes en voor het opzetten van Apple's eigen streamingsdienst.

Apple Music

Apple lanceerde zijn streamingsdienst in juni 2015, waarna Iovine er de leiding kreeg.

Apple Music heeft inmiddels dertig miljoen betalende gebruikers. Daarmee is het wereldwijd de op een na grootste muziekstreamingsdienst. Spotify maakte donderdag bekend zeventig miljoen abonnementen te hebben uitgegeven.

Onder leiding van Iovine stapte Apple Music naast muziek ook in tv-series, waaronder Planet of the Apps en Carpool Karaoke. De Apple Music-baas beargumenteerde dat zijn muziekdienst zich daarmee beter kan onderscheiden van de concurrentie.

Apple wilde tegenover Bloomberg niet op het mogelijk vertrek van Iovine reageren.