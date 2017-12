Apple krijgt 8 miljoen dollar compensatie in rechtszaak tegen Monster

Dat heeft een jury in de zaak bepaald, aldus Law360.

Beats kreeg in 2016 al gelijk van de rechter in de zaak tegen Monster. Het bedrijf startte daarna een nieuwe zaak om de kosten voor de rechtszaak te verhalen.

Apple nam het koptelefoonmerk Beats in 2014 over. Een jaar later klaagde Monster, dat daarvoor nog samenwerkte met Beats, het bedrijf aan. Volgens Monster werd het bedrijf in 2013 gedwongen om zijn belangen in Beats te verkopen.

Overname

De kern van de rechtszaak gaat terug tot 2008. Destijds gingen Beats-oprichters Dr. Dre en Jimmy Iovine een samenwerking aan met Monster om het koptelefoonmerk 'Beats by Dr. Dre' uit te brengen. Monster ontwierp te koptelefoons en verzorgde de technologie, terwijl Dr. Dre en Iovine een vergoeding kregen voor het gebruik van hun naam.

Volgens Monster werd het bedrijf in 2013 gedwongen om zijn belang in Beats te verkopen. Beats zou destijds verteld hebben dat er geen overname op de agenda stond.

In 2014 nam Apple het koptelefoonmerk toch over, waarna het tot een rechtszaak kwam. Vorig jaar werd Beats in het gelijk gesteld. De rechtbank bepaalde dat Beats zjin voormalige partner niet had opgelicht.