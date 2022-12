Autobrand in Deventer: politie vindt apparaatje dat verdacht veel lijkt op ontsteker

Bij een brand in Deventer is gisteravond laat een auto zwaar beschadigd geraakt. De brandweer vond naast de auto aan de Ceintuurbaan een apparaatje dat veel weg had van een elektrische ontsteker. De politie heeft het apparaat meegenomen voor onderzoek.

De brand werd kort voor middernacht ontdekt door bewoners van de Ceintuurbaan, ter hoogte van de W. ten Rijnestraat. Een geparkeerde auto brandde aan de achterkant, de bumper zat los. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uitbreiding naar de rest van de auto, en een auto die er achter geparkeerd stond, kon voorkomen worden. Om te controleren of het vuur goed gedoofd was heeft de brandweer de achterklep opengebroken. De auto die er vlak achter geparkeerd stond, heeft lichte schade opgelopen aan de bumper door de hitte van het vuur. Nadat de brand geblust was ontdekten de brandweerlieden een apparaatje met een rood lampje op het trottoir naast de auto. Uit het zwarte kastje, met antenne, staken meerdere elektradraden en er zaten restanten van tape op. De politie vermoedt dat het gaat om een elektrische ontsteking waarmee de brand op afstand gestart is. Het apparaatje is meegenomen als bewijsmateriaal. De omgeving van de auto is afgezet voor verder sporenonderzoek. Er raakte niemand gewond bij de brand. De auto zal worden afgesleept voor verder sporenonderzoek. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

