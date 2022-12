Wandelaar steekt met koffers A50 bij Apeldoorn over

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een man is door de politie vrijdag van de A50 bij Apeldoorn geplukt. Hij wandelde op zijn dooie gemak met twee koffers in de hand langs de snelweg terwijl het verkeer langs raasde.

Levensgevaarlijk noemt Rijkswaterstaat de situatie vrijdagmiddag op de A50 bij Apeldoorn. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat komt vrijdagmiddag ineens een man in beeld die wandelend twee koffers meetrekt. Hij loopt op de vluchtstrook. Even later heeft hij de koffers neergezet bij een vangrail en voert, zo lijkt, een telefoongesprek.

Daarna pakt hij beide koffers weer in de hand en loopt verder. Wanneer hij een afrit ziet, stopt de man. Het lijkt erop dat hij in de gaten heeft, dat hij die kant op moet. Terwijl vrachtwagens en auto's voorbijrazen, wacht de man op een kans om over te steken.

Dat doet hij op een loopje. De man bereikt veilig de overkant. Maar dan komt ook meteen de politie aangereden. Twee agenten stappen uit en zetten de man en zijn koffers snel in de auto om hem van de A50 te krijgen. Welke bestemming de man uiteindelijk had, is niet bekend. Wel kan hij een aardige boete op zijn deurmat verwachten voor het lopen op de snelweg.