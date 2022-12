Streep door drone-show op oudejaarsavond

In Apeldoorn geldt dit jaar een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. In plaats daarvan heeft de gemeente een aantal centrale festiviteiten opgetuigd, waaronder vuurwerkshows op het Zwitsalterrein.

In het Zuiderpark zou vroeg op de avond een drone-show zijn. Het lijkt er echter op dat het flink gaat regenen en behoorlijk gaat waaien. In die omstandigheden zouden laserstralen slecht zichtbaar zijn, is de inschatting. Rookmachines hadden voor de zichtbaarheid van die stralen moeten zorgen, maar door de regen en wind zal het effect verloren gaan.