Herstel door windmolen toegetakelde A50 duurt langer dan gedacht

De herstelwerkzaamheden aan het wegdek op het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn, waar eeen onderdeel van een windmolen van een vrachtwagen viel, duren langer dan gedacht. Door de flinke schade aan het wegdek en problemen met de aanvoer van asfalt blijft de weg tot zeker middernacht dicht.

Gisteren had het verkeer op het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn de hele dag last van de schade die is ontstaan nadat een deel van een windmolen op het wegdek terecht kwam. Dat gebeurde toen het onderdeel in de bocht van het wegdeel dat de A1 vanuit Deventer verbindt met de A50, van de oplegger afgleed.

Aanvankelijk werd gedacht dat de noodreparatie vanavond klaar zou zijn en de weg rond 20.00 uur weer vrijgegeven zou kunnen worden. Rijkswaterstaat heeft die verwachting nu bijgesteld naar middernacht omdat er nog een hoop geasfalteerd moet worden.

"Wij doen natuurlijk wel vaker een berging, maar deze situatie maken wij ook niet vaak mee", laat Jenneke Blok van Rijkswaterstaat weten. "Bij noodreparaties aan het wegdek, bijvoorbeeld bij vorst zoeken we contact met een calamiteitenaannemer die de klus uitvoert."

"Deze aannemer heeft een netwerk waar het materiaal vandaan komt. Vanmiddag had de asfaltcentrale problemen met de levering maar dat is inmiddels opgelost. Daardoor duren de herstelwerkzaamheden alleen wel langer dan gepland."

Weggesleept

De pijler viel vannacht rond 2.30 uur van de trailer, gleed van het talud en belandde op de snelweg naast de weg waar de chauffeur reed. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Takelbedrijf Barneveldse Kraan Verhuur heeft het enorme gevaarte rond het middaguur van de weg gehaald waarna het is weggesleept. "Zo'n klus doe je niet vaak, dus het was wel een mooi stukje werk. En we hadden daar de ruimte, dus het was een mooie locatie voor de klus", aldus BKV-voorman Kraaij.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De vrachtwagen werd bestuurd door een chauffeur van transportbedrijf Ter Linden uit Doetinchem, dat gespecialiseerd is in het vervoer van grote windmolenonderdelen. Medewerker Ronald Mijnen van het transportbedrijf wil niet op de zaak vooruitlopen zo laat hij in een reactie weten. "Dat onderzoek is nu aan Rijkswaterstaat en de politie."