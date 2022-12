Apeldoorn begint het jaar met Vredeswandeling

In Apeldoorn wordt op de eerste dag van het jaar de Vredeswandeling gehouden. Deelnemers dragen fakkels en borden met woorden van vrede in alle talen.

Met de Vredeswandeling in Apeldoorn wordt aandacht gevraagd voor de onvrede in de wereld. Op de borden die deelnemers bij zich dragen, staan dan ook de namen van landen die in oorlog of conflict zijn en uitingen van vrede.

De tocht begint om 17.00 uur op het OLV kerkplein in de stad. Van daaruit loopt de route naar het Marktplein, langs monument Kamp Rees, en gaat verder via Deventerstraat, Kerklaan en Paslaan waar de synagoge staat. Vervolgens beweegt de stoet zich via de Gen. van Swietenlaan, Gen. van Heutzlaan, Griftstraat, Wiepkingstraat, Koningshaven, Kayersbeekhof en Molendwarsstraat langs de Eyup Sultan Moskee naar het Stationsplein langs de plaquette voor gevallenen, De Kus en lopen van daaruit terug naar het Kerkplein. De wandeling wordt afgesloten met verschillende sprekers, een vredesritueel en vredesfeest.

Niet alleen in Apeldoorn lopen de mensen voor de vrede. In meer dan 150 steden in de wereld worden solidariteitsmarsen georganiseerd.