Een galerijflat in Apeldoorn is op Tweede Kerstdag opgeschrikt door een korte, maar hevige brand op een balkon. De bewoner was niet thuis.

De brand woedde op een balkon op de eerste etage van de flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn Noordoost. Bij aankomst van de brandweer kwam er al sprake van forse rookontwikkeling. Het lukte desondanks om het vuur snel onder controle te krijgen. De bewoner bleek niet thuis te zijn, maar omdat er wellicht een huisdier aanwezig zou zijn, heeft de brandweer zich toch via de voorkant toegang verschaft tot de woning. Dat bleek achteraf niet nodig. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar het balkon heeft wel forse schade opgelopen. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

