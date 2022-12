Vrouw (19) uit Stokkum komt om bij frontale botsing in Apeldoorn

Bij een ongeluk in Apeldoorn is woensdagavond een negentienjarige vrouw uit Stokkum omgekomen. Op de Zutphenseweg onderaan de afrit van de A1 botste twee auto's frontaal op elkaar. De vrouw is nog met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar zij is overleden.

Twee auto's botste woensdagavond rond 22.30 frontaal op elkaar. De negentienjarige vrouw zat alleen in de auto. Een traumateam is per auto naar het ongeval gekomen om medische assistentie te verlenen. De traumahelikopter kon vanwege het slechte weer niet opstijgen. De vrouw is nog met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

In de andere auto zat een 44-jarige bestuurder uit Apeldoorn en nog drie anderen. Zij hebben geen ernstige verwondingen opgelopen. Uit een alcohol- en drugstest is gebleken dat de man niet onder invloed was.

De afrit van de A1 richting Apeldoorn en de Zutphensestraat is vanaf de snelweg enkele uren gesloten geweest.. De Verkeers Ongevallen Analayse (VOA)heeft daar onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Op het desbetreffende stuk wordt aan de weg gewerkt waardoor de maximumsnelheid is teruggebracht van 80 naar 50 kilometer per uur. Of dat een rol heeft gespeeld wordt nog onderzocht.