Inzamelingsactie WHOE in Apeldoorn succesvol: vrachtwagen vol voedingsmiddelen voor Oekraïne

De inzamelingsactie die de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE) in Apeldoorn heeft gehouden was een groot succes. Afgelopen zaterdag is een vrachtwagen vol met voedingsmiddelen, winterkleding en beddengoed naar Oekraïne vertrokken.

Apeldoorners konden op vrijdag 9 en zaterdag 10 december houdbare voedingsmiddelen brengen naar de opslag van WHOE op het Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg. Er werd op beide dagen zó veel ingezameld, dat er zelfs een tweede vrachtwagen kan vertrekken. De vrachtwagen die zaterdag vertrok, heeft Borshchiv als bestemming. In deze plaats heeft het Rode Kruis van Ternopil een opslag. Van hieruit worden de spullen verder gedistribueerd. De verwachting is dat er deze week nog een wagen met goederen kan wegrijden. Deze gaat richting Chmelnitski. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

