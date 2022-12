Drie straten in Apeldoorn vol water: deze buurt probeert ijsbaan te voorkomen

Meerdere straten in de wijk de Maten in Apeldoorn zijn deze ochtend volledig onder water gelopen. Het gaat om grote delen van de Koperslagersdonk, Scheerdersdonk en de Smeltersdonk. Ook het tussengelegen fietspad, de Ericastichting, is door de grote hoeveelheid water op de weg onbruikbaar.