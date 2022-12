Man gewond tijdens klus met spijkerpistool in Loenen

Een man is vanochtend gewond geraakt tijdens kluswerkzaamheden in Loenen. De brandweer heeft hem uit de woning moeten takelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een medewerker van een bouw- en timmerbedrijf uit Loenen. Hij was deze vrijdagmorgen in een woning aan De Kempe in Loenen aan het werk toen het mis ging. De man zou volgens de brandweer gewond zijn geraakt bij een klus met een spijkerpistool. Die heeft de klusser vanaf de tweede verdieping naar de begane grond moeten takelen. Daar is hij in de ambulance nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De werkzaamheden in de woning zijn stilgelegd. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

