Met name op bruggen en op viaducten doen fietsers, automobilisten en andere weggebruikers er goed aan extra alert te zijn. En uit voorzorg de rijstijl aan te passen. Het kwik daalt vannacht tot een graad of 5 tot 8 onder nul en zal overdag niet boven het vriespunt uitkomen.

Dat zal ook de dagen daarna het geval zijn, voorspelt het KNMI. Het is rustig en koud winterweer met af en toe zon. Woensdag valt er in het zuidoosten mogelijk wat sneeuw en is er in de kustprovincies kans op winterse buien.