Tragedie in woning Apeldoorn: persoon overleden bij brand

De brand brak rond 21.00 uur uit in een woning aan de Josine Reulingstraat in de wijk Osseveld-West. Toen de brandweer arriveerde stond het huis vol rook.



Het vuur was snel onder controle, maar tijdens het doorzoeken van het pand stuitte de brandweer op het lichaam van een persoon. Of het om de bewoner gaat, kan de politie nog niet zeggen.



Ook is niet duidelijk of de persoon is overleden als gevolg van de brand, of dat hij of zij al was overleden toen de brand uitbrak.