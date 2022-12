Winterse warm, vroeger en nu, bij Paleis het Loo

Kies een voertuig, gebruik je eigen spierkracht en race je warm op het stallenplein. Of proef de winterse warmte met een winterse high tea, lunch special of warme lekkernijen-to-go op het stallenplein.

Loop door het paleis en ontdek de winterse sfeer zoals het was in de tijd van de bewoners. Verschillende collectiestukken worden uitgelicht tijdens Winterse warmte. Bekijk bijvoorbeeld de gedekte tafels en groenversiering tot heerlijke lekkernijen.

Ook zijn er flink wat dieren te vinden in het paleis. Ga op zoek in schilderijen, op wandbespanningen en meubels én ontdek welke dieren er allemaal in het paleis te vinden zijn.