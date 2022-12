Huurwoningen De Vlijtsekade in Apeldoorn opgeleverd

De bewoners van de nieuwe gebouwde 23 middenhuurwoningen aan de Vlijtsekade in Apeldoorn hebben de sleutel gekregen van hun huis. De woningen in De Vlijtsekade hebben geen gasaansluiting en beschikken over de nieuwste duurzame technieken en installaties als het gaat om het verwarmen van de woning en het opwekken van elektriciteit.

De bewoners ontvingen hun sleutel uit handen van BPD Woningfonds, de ontwikkelcombinatie BPD-Nikkels en Nikkels Bouwbedrijf. Deze ruime eengezinswoningen komen hiermee in eigendom van BPD Woningfonds dat zich richt op betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Nikkels hebben samen alle woningen ontwikkeld. Middenhuur, koop en sociale huur De nieuwe wijk heeft een autoluwe kade en is gelegen op loopafstand van het centrum van Apeldoorn. In 2013 zijn de eerste robuuste pakhuizen, stadswoningen en kadewoningen langs de kade door BPD en Nikkels ontwikkeld en gerealiseerd. Naast de 23 woningen in de middenhuur bestaat deze fase uit 31 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen voor woningcorporatie De Goede Woning. Alle woningen zijn ontworpen door SACON uit Zwolle en worden gebouwd door Nikkels Bouwbedrijf uit Twello. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

