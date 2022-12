Politie haalt 32 automobilisten op de A1 naar de kant: hardrijders en mobielgebruikers

Delen via E-mail

De politie heeft zaterdag een grote verkeerscontrole op de A1 tussen Apeldoorn en Rijssen gehouden. Daarbij "vielen weer meerdere automobilisten in negatieve zin op tijdens verkeerstoezicht", melden de agenten. Er werden 32 voertuigen langs de kant gezet.

De agenten zagen dat sommige chauffeurs het niet zo nauw namen met de regels. Forse snelheidsovertredingen, rechts inhalen en een mobieltje in de hand houden tijdens het rijden waren de meest voorkomende overtredingen.

Twee van de automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze meer dan 50 kilometer per uur te hard reden. Ook liep een chauffeur tegen de lamp die een nog boete van ruim 700 euro had openstaan. Pas nadat die boete voldaan was, mocht de man verder rijden.