Schietincident in woning aan de Molendwarsstraat na ruzie: twee mensen aangehouden

Even na 7.30 uur kwam de melding van het schietincident binnen bij de hulpdiensten. Wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog niet duidelijk.

Meteen na het incident heeft de politie, aanwezig met één auto en een politiemotor, de entree naar de woning korte tijd afgezet met lint. Een ambulance is niet ter plaatse gekomen. In het appartementencomplex wordt onderzoek gedaan.

Enkele uren nadien, is er in de straat al niets meer te zien. Uit het flatgebouw komen twee bewoners die verbaasd reageren als hun wordt gevraagd naar de commotie in de vroege ochtend. "Niets van meegekregen'', is het droge antwoord.