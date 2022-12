Meisje gewond na botsing met auto in Apeldoorn

Een jonge fietsster is gewond geraakt na een botsing met een auto vrijdag in Apeldoorn. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie gaat het om een veertienjarig meisje. De aanrijding tussen de auto en fiets gebeurde op de kruising Arnhemseweg en Ravenweg. De auto reed op de Anrhemseweg richting het centrum. Aan de hand van de afgelegde verklaringen zou één van de twee door rood zijn gereden, zo meldt de politie. Het meisje raakte dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was wel enorm geschrokken. De politie heeft een blaastest bij de man afgenomen. Die bleek niet gedronken te hebben. Zijn auto liep wel schade op. Zo zit er een barst in de voorruit en is de zijkant van de auto ingedeukt van de klap. Ook de fiets bleef niet ongeschonden. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

