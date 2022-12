Politie treft heel wapenarsenaal aan bij twee twintigers uit Kampen na arrestatie in Beekbergen

In het voertuig zagen zij bij de bijrijder een open tas met daarin twee vuurwapens liggen. Hierop zijn de mannen aangehouden. Bij fouillering van de twintigjarige man troffen ze een doorgeladen vuurwapen in zijn broeksband aan. Ook werden er nog meer wapens in de auto gevonden.

In overleg met de officier van justitie zijn diezelfde nacht de woningen van de twee mannen uit Kampen doorzocht. Daarbij zijn meerdere wapens en munitie aangetroffen en in beslag genomen. In totaal werden er vier vuurwapens in de auto gevonden en in de woningen van de verdachten nog eens drie vuurwapens, luchtdrukwapens, een ploertendoder, messen, munitie en een kogelwerend vest.