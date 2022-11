Zwaar ongeval in Brummelhof: slachtoffer klem onder auto

Een fietsende vrouw is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Apeldoorn. Ze kwam in botsing met een auto, waarbij ze bekneld raakte onder de wagen. Haar toestand is kritiek.

De aanrijding vond plaats op een kruising in de Apeldoornse wijk Brummelhof. Het slachtoffer reed rond elf uur op haar fiets op de kruising tussen de Arnhemseweg en de Adelaarslaan toen zij werd aangereden door de auto. De politie onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Feit is dat de vrouw onder de auto bekneld kwam te zitten en daarbij ernstig gewond raakte. De brandweer, die met drie auto's uitrukte, heeft de auto opgekrikt en vervolgens op blokken gezet om het slachtoffer te kunnen bevrijden. Vervolgens werd ze door ambulancepersoneel op straat verder geholpen. De plek van ongeluk werd door de brandweer volledig afgeschermd met doeken. Trauma-arts De vrouw is in zorgelijke toestand met de ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg stapte ook nog een trauma-arts in die met de auto (omdat de helikopter vanwege de mist niet kon opstijgen) assistentie kwam verlenen. De kruising is gedurende het ongeluk afgesloten geweest voor al het verkeer. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

