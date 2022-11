Auto en taxibusje botsen op toerit A50: vertraging tijdens ochtendspits

Tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord stond nog een file van 8 kilometer. De extra reistijd was ongeveer 30 minuten.

Hoe het ongeluk ontstond, is niet duidelijk. De auto is aan de voorkant flink beschadigd, het busje aan de rechterachterzijde. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Een berger heeft de auto en het taxibusje afgesleept. De kruising is daardoor weer vrij.