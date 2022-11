Man ramt lantaarnpaal volledig uit de grond langs A50 bij Apeldoorn

Een automobilist heeft zondagochtend rond kwart voor vijf een lantaarnpaal volledig uit de grond geramd die langs de A50 stond bij Apeldoorn. De man was kort daarvoor de macht over het stuur kwijtgeraakt in de bocht van een afrit.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van afrit Teuge. Hulpdiensten ontfermden zich over de bestuurder die alleen in de auto zat. Ambulancepersoneel heeft de man ter plekke behandeld en onderzocht waarna werd besloten dat de lichtgewonde man door bekenden van hem naar de eerste hulp kon worden gebracht om zich daar verder te laten behandelen. Lantaarnpaal vervangen De afrit werd vanwege het ongeluk langer dan een uur afgesloten. Automobilisten moesten daarom doorrijden naar afslag Apeldoorn-Noord, waar zij konden keren om via de andere rijbaan weer naar afrit Teuge te rijden. Het zwaar beschadigde voertuig van de man moest door een berger worden weggesleept, de lantaarnpaal waar hij met zijn auto op botste, kwam volledig los van de grond en zal door Rijkswaterstaat worden vervangen. De bekabeling zal door een monteur worden veilig gesteld. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

