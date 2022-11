Man die vorige maand werd beschoten in Apeldoorn, ziet nu zijn auto uitbranden

De melding van het incident vannacht, kwam iets voor half één binnen bij de brandweer. Toen die bij de auto arriveerde, stond de voorkant van het voertuig volledig in brand. De auto is daardoor total loss geraakt.

Er wordt onderzoek naar de brand gedaan om te kijken of er sprake is van brandstichting. Op hetzelfde adres vond in de nacht van 5 op 6 oktober een schietpartij plaats.