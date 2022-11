Politie deelt gebiedsverbod uit aan supporters die zwaar vuurwerk afsteken op Oranjerotonde

Het duurde niet lang of de Oranjerotonde stond vanavond al snel vol met Oranjefans die het gelijkspel tussen Nederland en Ecuador kwamen vieren. Dat deden ze met fakkels, vlaggen en muziek. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken.

De politie was met minstens zes wagens aanwezig om de supporters in toom te houden. Vier jongeren die het vuurwerk afstaken, hebben van agenten een gebiedsverbod gekregen. Verder was de viering van vrij korte duur en dropen de meeste fans al weer af.