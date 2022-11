20-jarige fietser komt om bij ongeluk bij spoortunnel in Zutphensestraat

Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, hebben direct eerste hulp geboden. Ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Vanwege de ernst van de verwondingen van de fietser werd er een trauma-arts per helikopter ingevlogen. De arts is vervolgens in de ambulance gestapt waarna deze met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle is gereden. Daar is de man aan zijn verwondingen overleden.