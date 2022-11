Man in Apeldoorn zegt dat aanrijding met jongen door onwelwording komt, maar dat blijkt niet zo

Na een positieve drugstest werd de man aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar onderwierp een GGD-arts hem aan een bloedtest om te kijken wat er precies voor stoffen in zijn bloed zaten. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Wel is zijn rijbewijs alvast ingenomen.

Een woordvoerder van Ziggo (de man reed in een busje met deze bedrijfsnaam erop) spreekt van een naar incident. "Eén van onze busjes was hierbij betrokken. We leven mee met de jongen die gewond is geraakt en met de betrokken familie. Verder gaan we niet in op de zaak gedurende het politieonderzoek.'