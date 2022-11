Tamme wolf Park Hoge Veluwe mag nog niet worden beschoten met verfballetjes, ook niet op zijn bil

Dat bepaalde de rechter woensdag in een zaak die De Faunabescherming had aangespannen tegen de provincie Gelderland. De provincie hoopt dat het dier weer mensenschuw wordt als het met verfballetjes onder vuur wordt genomen. De betreffende wolf in het park is volgens provincie en parkdirectie te tam geworden, waardoor het dier te dicht in de buurt van mensen komt.

In oktober kwam de wolf dicht in de buurt van natuurfotografen en later die maand van een racefietser en een gezin met jonge kinderen. De provincie had bevestigd dat Gelderse handhavers al met het paintballgeweer FN-303 op pad waren en dat zij de ontheffing, die eerder was verleend voor het gebruik van het wapen in Gelderland, zouden gebruiken als zij de wolf zouden treffen.