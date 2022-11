Personeel Loparex krijgt flinke loonsverhoging, stakingsdreiging in Apeldoorn voorbij

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie, is tevreden met de overeengekomen salarisverhoging van in totaal 10 procent. Hij stelt zijn leden voor om daar donderdag in een stemming mee akkoord te gaan.

"Wij hebben een goed gevoel bij de afspraken die we hebben gemaakt", aldus Djulbic. "Wel zullen we in de toekomst zeker nog verder praten over het structureel laten meegroeien van de salarissen met de prijzen in de winkels. Voor nu is dit een mooi resultaat, dat er is gekomen omdat de werknemers zelf voor hun rechten zijn opgekomen. Onze leden bij het bedrijf hebben unaniem gezegd: wij willen een goede salarisverhoging en daar gaan we dan ook voor. Ook het dreigen met acties werkt."