Man rijdt onder invloed van drugs in Apeldoorn jongen aan en ramt met busje geparkeerde auto

Zowel het slachtoffer als zijn ouders wilden niets over de zaak kwijt, woordvoerder Bart Heuts van Ziggo (de man reed in een busje met deze bedrijfsnaam erop) spreekt in een eerste reactie van een naar incident. "Eén van onze busjes was hierbij betrokken. We leven mee met de jongen die gewond is geraakt en met de betrokken familie", zo laat Ton Boon namens Ziggo weten.