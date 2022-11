Vrouw op fiets raakt zwaargewond bij aanrijding met auto op de Deventerstraat

Een vrouw is vanavond in Apeldoorn zwaargewond geraakt nadat zij op haar fiets in botsing kwam met een auto. Een traumahelikopter is opgeroepen om ondersteuning te bieden.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf op de Deventerstaat in Apeldoorn. De vrouw op de fiets kwam na de aanrijding met een personenauto hard ten val. Meerdere ambulances zijn op het ongeluk af gekomen. Ook is een trauma helikopter opgeroepen om medische ondersteuning te bieden. Het slachtoffer zal daarna worden overgebracht naar het ziekenhuis. De Deventerstraat zal vermoedelijk nog enige tijd afgesloten blijven voor onderzoek. Ook de af en toerit naar de A50 is vanwege de helikopterlanding afgesloten. Verkeer moet doorrijden naar Vaassen en daar keren. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

