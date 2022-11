Weer brandt een auto uit aan de Dorsvloer: derde in twee weken tijd

De brand ontstond even na 5.00 uur. Een regenpijp bij een naastgelegen schuur is door de hitte deels gesmolten. Ook is een ruit van een woning gebarsten. Erger is voorkomen dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer. De politie doet verder onderzoek. "Wanneer een auto in brand vliegt in de nacht zien we dat al snel als een verdachte situatie. We gaan daarom onder meer een buurtonderzoek uitvoeren", meldt politiewoordvoerder Jop Heinen.