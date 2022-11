Duizenden lichtjes en knapperende vuurtjes tijdens Spirit of Winter in Apeldoorn

Er zijn duizenden lichtjes en knapperende vuurtjes te vinden in de lanen van Paleis Het Loo. "Geniet van de 'live music act' van RubiaMorena onder het genot van iets lekkers in het HofCafé", meldt de organisatie. "En 'shop till you drop' bij onze specialisten die je het beste tonen van wat ze in huis hebben. Smaakmakers met culinaire verrassingen, sfeermakers met trendy huis- en tuinverfraaiers en trendsetters met fashion musthaves."

Spirit of Winter is te bezoeken tot en met zondag 20 november en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag en zaterdag gaat de buitenfair vanaf 16.00 uur over in Spirit of Winter by Night. Tickets zijn online te verkrijgen via www.spiritofwinter.nl met korting. Ook zijn ze tijdens het evenement verkrijgbaar aan de kassa.