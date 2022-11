Overval op Dekamarkt in Apeldoorn: vierde overval in week tijd

Een vestiging van De DekaMarkt in Apeldoorn is vanavond overvallen. Het is de vierde overal in Apeldoorn in een week tijd.

De overval vond vlak voor sluitingstijd bij de servicebalie van de supermarkt aan de havikstraat plaats. Volgens de politie zou de dader daarbij een wapen hebben gebruikt. Op het moment van de overval waren er nog klanten en personeelsleden in de winkel. De politie kwam na de melding met spoed met meerdere eenheden ter plaatse. Het is inmiddels bekend dat er een buit is meegenomen, maar wat dat precies is kan de politie niet zeggen. De politie roept via sociale media op tot het delen van informatie. Ook geven ze daarbij een signalement van de dader. Deze man zou volgens de politie een donkere huidskleur hebben en gekleed gaan in een zwarte broek met rode strepen, handschoenen en een zwarte jas. Overvalgolf Het is de vierde overval in Apeldoorn in een week tijd. Eerder werden de Kruidvat aan het Operaplein, Cafetaria De Maat aan de Imkersplaats en de Spar aan de Koning Lodewijklaan overvallen. Voor de overvallen op de Kruidvat en op Cafetaria De Maat is nog niemand opgepakt. Voor de overval op de Spar aan de Koning Lodewijklaan hield de politie afgelopen maandag een twintigjarige verdachte aan. Het is nog niet bekend of de overvallen allemaal verband houden met elkaar. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

