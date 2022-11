Fietsster ziet auto over het hoofd en raakt gewond in Apeldoorn

Een fietsster is vanmorgen gewond geraakt nadat ze hard op een auto botste in Apeldoorn. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De fietsster wilde de weg oversteken en zag daarbij een naderende automobilist over het hoofd. Een botsing was het gevolg. Omstanders belden direct de hulpdiensten. De automobilist is flink geschrokken van het incident en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. De klap zorgde voor een grote barst in de voorruit van de auto. Ook de fiets liep schade op. De weg is tijdelijk afgesloten geweest. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

