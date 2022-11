Politie pakt 20-jarige verdachte op na weekend vol overvallen

Voor die overval op de Spar is nu een verdachte aangehouden. Voor de overval van zaterdagochtend op de Kruidvat en die van zaterdagavond op snackbar De Maat zijn nog geen verdachten aangehouden. Op dit moment kan de politie nog niet bevestigen of deze overvallen verband houden met elkaar. Uitsluiten doen ze ook niet.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van het Operaplein in Apeldoorn (zaterdagochtend) en de Imkersplaats (zaterdagavond).