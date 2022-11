Overval op cafetaria in wijk De Maten

In het cafetaria op de Imkersplaats zijn al verklaringen opgenomen van het personeel en van getuigen. Niemand raakte gewond tijdens de overval. Het is nog onduidelijk waar de dader mee heeft gedreigd en of er wat is gestolen. De omgeving bij het winkelcentrum is ruim afgezet met linten voor het onderzoek. "Had het personeel maar geschreeuwd, dan had ik die overvaller een knal gegeven en in de koelcel gelegd", zegt een medewerker van het naastgelegen restaurant Midas.