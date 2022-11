Fietsster geschept door auto in Apeldoorn en moet mee naar ziekenhuis

Een fietsster is gewond geraakt nadat ze is geschept door een auto zaterdagmorgen in Apeldoorn. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Stationsstraat. Een man en een vrouw wilden op hun fietsen de Deventerstraat oversteken. Op dat moment kwam er een auto aan die afsloeg. De vrouw werd door het voertuig geschept en kwam hard ten val. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De man bleef ongedeerd.

