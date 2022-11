Living Library met nieuwe ‘levende boeken’ in Apeldoorn

Een non-binair persoon, iemand die moeite heeft met lezen en schrijven en dat jarenlang voor zijn omgeving verzweeg of een donorkind met twee moeders. Zomaar enkele van de ‘levende boeken’ in de Living Library, op zaterdag 26 november van 12.00 tot 16.00 uur in CODA Centrale Bibliotheek in Apeldoorn.

In de ontmoeting met deze en andere 'levende boeken' gaan bezoekers de confrontatie aan met hun eigen vooroordelen. Voor deze editie is er keuze uit ruim tien gesprekspartners. Dat zijn allemaal mensen die (vaak) te maken hebben met vooroordelen. De Living Library werkt bijna zoals een gewone bibliotheek. Deelnemers bekijken bij de balie een catalogus met beschikbare 'levende boeken'. Via de balie geven ze aan met wie ze in gesprek willen. Daarna brengt de baliemedewerker deelnemers en 'boeken' met elkaar in contact en legt de spelregels uit. Een gesprek duurt 20 tot 30 minuten. Living Library daagt deelnemers uit verder te kijken dan uiterlijk of wat je denkt te weten, door in de belevingswereld van een ander te stappen. Alles kan worden gevraagd en besproken. De toegang is gratis. Volg Apeldoorn Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn Blijf met meldingen op de hoogte

