Harde botsing op kruispunt in Apeldoorn: bestelwagen raakt overstekende auto, beide zwaar beschadigd

Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De precieze toedracht van het ongeval is onduidelijk. Volgens de politie zat de bestuurder fout, die had de bestelwagen voorrang moeten geven.

De bedrijfsauto is er slecht aan toe, de voorkant van de wagen is zwaar gehavend. Ook de zwarte auto heeft grote schade. Beide voertuigen moesten door een berger worden afgesleept. In verband met het ongeluk was een deel van het kruispunt enige tijd dicht voor verkeer.