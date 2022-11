Auto belandt op zijn kop bij ongeval in Apeldoorn: twee inzittenden gewond

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet bekend wat de oorzaak is waardoor de vrouw de boom raakte. De vrouw en haar mannelijke passagier zijn beide gewond geraakt. Volgens omstanders konden ze zelf uit de auto komen.

Beide slachtoffers zijn onderzocht in de ambulance en na behandeling is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen. De man raakte eveneens gewond, en ging als passagier mee in de ambulance waar de vrouw in zat. Ook hij wordt in het ziekenhuis nagekeken op zijn verwondingen.