Feestversiering bekende ‘Oranjerotonde’ Apeldoorn gaat al snel in rook op

Drukte in de nacht van maandag op dinsdag op de oranjerotonde in Apeldoorn. Geen blije feestvierders, want het WK voetbal is nog helemaal niet begonnen, maar er was brand op de bekende rotonde.

Nog maar net een paar dagen hangt de versiering op de rotonde in de wijk de Maten en nu al konden de initiatiefnemers bijna opnieuw beginnen. Rond 3.00 uur zag een beveiliger die toevallig de rotonde passeerde dat er brand was op de rotonde, die eigenlijk 'De Drie Zwevende Maagden Rotonde' heet. De brand was al aardig gedoofd inmiddels, de brandweer hoefde bij aankomst alleen nog na te blussen. Het oranje doek dat op de struiken lag ter aankleding van de rotonde is wel volledig verwoest.

Wat de oorzaak van de brand was is onduidelijk, meldt de politie. "De omstandigheden zijn verdacht, maar omdat er na de brand niet veel meer over was van het doek is het erg lastig te achterhalen wat er precies is gebeurd'', legt politiewoordvoerder Jop Heinen uit. "Er zijn ook geen aanknopingspunten voor verder onderzoek. Daarom is ter plaatse ook geen sporenonderzoek verricht.''

Joey Pannekoek van de organisatie die de Oranjerotonde versierde, baalt als een stekker. "Het is aangestoken wordt gezegd, dat moeten dat mensen zijn die het niet met de versieringen eens zijn, denk ik", zegt Pannekoek. "Of mensen die tegen het WK in Qatar zijn. Ik weet het ook niet."

Pannekoek en zijn medeorganisatoren laten zich niet uit het veld slaan. "Ze hebben de doeken in de brand gestoken, maar die gaan we vervangen. Zodra we een nieuw doek hebben, komt die op de rotonde."

Pannekoek vindt het een 'kansloze actie'. "Ik vind het zo zonde. Natuurlijk, je kunt het ergens niet mee eens zijn, maar praat er dan over met elkaar. Dan kun je bij elkaar komen. Dit is zo vreselijk jammer." Hij spreekt niet over een enorme kostenpost, want alleen het grote doek is beschadigd. "Dat wordt wel vervangen, maar het is zo onnodig. Ik snap het ook niet."