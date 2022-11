Bij een achtervolging zondagochtend vroeg door een deel van Apeldoorn is een politieauto geramd. De agenten moesten de verdachte die ze achterna zaten, uiteindelijk laten gaan.

De wilde rit begon na een controle op de Sluisoordlaan. De bestuurder van een auto ging er vandoor, toen de politie ontdekte dat hij achter het stuur zat zonder rijbewijs.

Meerdere politievoertuigen zetten de achtervolging in. Dat leidde tot een tocht door Osseveld/Woudhuis waarbij zeer hoge snelheden werden bereikt, bevestigt de politie opmerkingen van wijkbewoners. De automobilist negeerde onder meer een stopteken.

Omdat de politie op stukken met de sirene aan reed, werd een aantal wijkbewoners wakker. De auto's kwamen volgens meldingen rond 5.30 uur voorbij. Dat er een waarschuwingsschot zou zijn gelost, zoals een gerucht op sociale media wil, klopt niet, zegt de politie.

Getuigen stellen dat de auto's onder meer over De Ontvangst en de Waterlei gingen, en ook ‘op volle vaart’ door een fietstunnel. Op zeker moment kwam de vluchtende bestuurder met zijn auto in botsing met een politiewagen. Ook dat stopte hem of haar echter niet. De politie wel; die besloot de achtervolging vanwege veiligheidsredenen te staken, geeft woordvoerder Quinty Blok aan. Daarop raakte de achtervolgde uit het zicht. ,,Later hebben we het voertuig nog wel aangetroffen, maar zonder de bestuurder.’’

De geraakte politieauto heeft schade, niemand raakte gewond. De politie heeft alsnog meerdere boetes uitgeschreven op naam van de eigenaar van de auto.