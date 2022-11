Bij een ernstige aanrijding tussen een fietser en een automobilist op de Otterloseweg (N304) bij Apeldoorn is zondagmiddag een man overleden. Het gaat om een 79-jarige Apeldoorner. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt.

De automobiliste, een 24- jarige vrouw uit Utrecht, kwam vanuit de richting Hoenderloo richting Apeldoorn, toen het ter hoogte van een fietsoversteekplaats op de Otterloseweg misging. De fietser was er na de aanrijding ernstig aan toe. Ondanks toegesnelde hulp, ook een traumahelikopter landde in de omgeving, overleed de Apeldoorner aan zijn verwondingen.

"Als deelnemer van een ongeval met dodelijke afloop is er ook een verklaring van haar opgenomen. Dat is gebruikelijk bij zo'n ongeval'', aldus politiewoordvoerder Simone van Dijk over de bestuurster van de auto.

De woordvoerder kan nog niet meer melden over de toedracht van ongeval, de politie heeft dit nog in onderzoek.