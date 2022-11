Een kleurrijk geheel is het, de buitenmuren van Jenaplanschool de Korf in de Apeldoornse wijk de Maten. De basisschool bestaat 50 jaar en in het kader hiervan maakte de Apeldoornse kunstenaar Stephan Peters een ontwerp op basis van 50 tekeningen van de leerlingen van de school.

Peters liet alle 150 leerlingen een tekening maken met als thema 'biodiversiteit, flora en fauna'. "Ik heb ze wel verteld van tevoren: het is geen wedstrijd, maar ik moet een keuze maken." Uiteindelijk koos hij 50 tekeningen uit waarmee hij het uiteindelijke ontwerp maakte voor de 3 muren. Uit elke tekening haalde hij wel weer een klein stukje om te gebruiken. "Ik ben de tekeningen zelf heel goed gaan scannen om ze uiteindelijk na te kunnen maken." Hij bekent: "Ik heb er ook wel wakker van gelegen, want achteraf vond ik het toch ergens jammer dat ik die andere 100 tekeningen niet had gebruikt. Maar in de school is een tentoonstelling te zien van alle tekeningen." De Apeldoornse kunstenaar verbaasde zich over de creativiteit van de kinderen. "Een lieveheersbeestjesvlinder werd er getekend bijvoorbeeld, en nog veel meer combinaties van verschillende dieren. Heel leuk om te zien hoe kinderen zich daarmee uitleven op papier."