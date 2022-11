Een groep speurhonden met begeleiders is donderdagavond aangehaakt bij de grote zoektocht naar de vermiste 67-jarige Ans in Apeldoorn. Zij sluiten aan bij de tientallen vrijwilligers van het Veteranen Search Team, dat donderdag aan de slag ging. Meerdere teams gaan nu, in het donker, delen van de wijk De Maten door.

Ook de politie en gemeentelijke toezichthouders zijn bij de actie betrokken.

De 67-jarige vrouw is sinds gisterochtend vermist nadat zij per fiets vertrok om wat boodschappen te doen. Haar fiets zou gevonden zijn bij de Plus aan het Musketiersveld. De politie zocht vanochtend nog in het Matenpark, waar twee agenten op een mountainbike naar haar uitkeken. Daar werd ze niet aangetroffen. woordvoerder Chantal Westerhoff meldde vanmiddag dat de politie ging 'opplussen': dat wordt gedaan als sprake is van een urgente vermissing.

Bij de zoektocht, die zich concentreert op de buurten De Velden en De Hoeven, zijn zo'n vijftig tot zestig mensen van het Veteranen Seach Team betrokken: een vrijwilligersorganisatie die vaker deelneemt aan zoekacties naar een vermist persoon.

Bosjes

"Wij doen dit op verzoek van de politie", vertelde woordvoerder Bert Kuijpers rond half vier vanaf de parkeerplaats van voetbalclub Groen Wit'62, de uitvalsbasis van de operatie. "We richten ons nu vooral op de beboste gebieden", zei hij voor zijn collega's op pad gingen. In groepen van een man of tien kammen ze bosjes uit en worden de vijvers in de buurt grondig geïnspecteerd. Buurtbewoners zijn er rustig onder; sommigen laten de hond uit of brengen hun kinderen naar de sportvelden.

Speurhonden

Aan het begin van de avond is ook de RHWW aan de slag gegaan: een groep met speur- en reddingshonden, met als thuisbasis Duiven. Er zijn 16 begeleiders op pad, die 12 honden onder hun hoede hebben. De honden worden vooral langs waterpartijen ingezet. Dat vult mooi het werk van het Veteranen Search Team aan, zegt inzetcoördinator Louise Smits-Jansen.

Die groep kan dan met name op het land speuren. "En onze honden zijn zo getraind dat ze net zo goed in het water als op het land kunnen zoeken." De RHWW is op verzoek van de politie en de familie van de vermiste vrouw naar Apeldoorn gekomen. "We zoeken door zolang de honden en mensen het volhouden", aldus Smits-Jansen.

Familie en kennissen

Aan het eind van de middag werd er ook vanuit de lucht mee gezocht. Er cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven De Maten. Die heeft apparatuur aan boord waarmee warmtebeelden gemaakt kunnen worden. Bij aanvang van de operatie verzamelden ook familie en kennissen van de vermiste vrouw zich op de parkeerplaats. Zij trokken ook de wijk in om te zoeken.

Dat het inmiddels donker is, vormt voor het Veteranen Search Team geen beletsel. Kuijpers: "Wij blijven doorzoeken en stoppen pas als de politie dat aangeeft."

Inmiddels heeft de politie ook de hulp van het publiek gevraagd. Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing. Mensen die Ans gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.