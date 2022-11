In de Oranjestraat in Apeldoorn is een waterleiding gesprongen. De straat staat blank en bewoners hebben geen water. Het is niet de eerste keer dat dat in deze straat gebeurt.

De oorzaak is een gesprongen hoofdleiding. Grote hoeveelheden water stromen de Oranjestraat in. Bewoners hebben weinig tot geen water. Waterbedrijf Vitens is ter plaatse om de leiding te repareren.

De bewoners van de Oranjestraat zijn het inmiddels wel gewend. Al vaker zijn er leidingen in de straat gesprongen. "We hebben altijd twee flessen water in huis. Uit voorzorg. Want dit is zeker de vierde keer in ruim een jaar dat we door een leidingbreuk zonder water zitten", verklaarde een bewoner na een eerder incident.

Volgens een andere buurtbewoner zouden de leidingen in aanmerking komen om in 2025 te worden vervangen. "Maar als het zo doorgaat is alles hier tegen die tijd al vervangen, haha."