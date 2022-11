De 77-jarige fietser die donderdag gewond raakte bij een aanrijding in Wenum Wiesel is overleden. De man uit Apeldoorn kwam in botsing met een auto. Hij liep hierbij ernstige verwondingen op. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen bezweken.

De aanrijding gebeurde donderdag op de Plasweideweg in Wenum Wiesel. De fietser raakte hierbij ernstig gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. In verband met de toestand van het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De 77-jarige Apeldoorner is in het ziekenhuis overleden. De politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeluk is afgerond. De bestuurder van de auto wordt niet als verdachte beschouwd.